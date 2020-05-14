Замглавы Красносельского района Петербурга пойман при получении взятки

14 Май 2020 2020-05-14T09:38:38+03:00

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Замглавы Красносельского района Санкт-Петербурга попался на взятке. Чиновника, отвечавшего за вопросы благоустройства, дорожного и жилищного хозяйства, задержали правоохранительные органы. При обыске в рабочем кабинете были найдены только что полученные деньги.

- Заместитель главы администрации Красносельского района Алексей Миронов, курирующий вопросы благоустройства, дорожного и районного хозяйства, а также жилищную сферу, задержан при получении взятки, - пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По предварительным данным, замглавы района неоднократно получал денежные подношения за решение определенных вопросов. Пока следователи не особо распространяются о подробностях дела. Уголовное производство заведено по статье «Получение взятки в крупном размере».

Пока речь идет про один эпизод взяточничества, но следствие уверено, что вскоре появятся новые подробности «работы» Миронова.

ИСТОЧНИК KP.RU