Метрополитен показал, как идет ремонт эскалатора на «Технологическом институте»

14 Май 2020 2020-05-14T09:58:57+03:00

Изменить размер текста: A A

С апреля и до следующего лета на ремонт ушел первый вестибюль станции «Технологический институт». Здесь начали ремонтировать наклонный ход, его своды и менять эскалаторы. Как идет эта работа, на фото показала пресс-служба подземки.

- Рабочие приступили к демонтажу армоцементных водоотводящих зонтов, которые будут заменены на современные композитные, и конструкций эскалаторов, - сообщает пресс-служба метрополитена.

За 14 месяцев, ремонтники должны не только заменить все своды над эскалаторами, но и заменить сами подъемные механизмы. Причем операция будет уникальной, ведь число эскалаторов, которых не хватает в час пик, будет увеличено – вместо трех появятся четыре.

А пока первый вестибюль – до лета 2021 года – закрыт на реконструкцию, вход и выход пассажиров будет осуществляться через «Технологический институт-2».

Вместо трех эскалаторов на станции появятся четыре. Фото: "Петербургский метрополитен"

ИСТОЧНИК KP.RU