2020-05-14T10:08:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Карелии 14 мая 2020 года: Еще 6 человек заболели

Мы собрали все последние новости о заражении коронавирусом в Карелии 14 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 6 человек заболели коронавирусом в КарелииЕще 6 человек заболели коронавирусом в КарелииФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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За последние сутки были обнаружены новые случаи заражения коронавирусом в Карелии. На 14 мая 2020 года в республике прибавилось шесть заболевших. Всего на данный момент с начала пандемии зарегистрировано уже 194 случаев инфицирования.

- 6 новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены в Карелии: 1 человек заболел в Петрозаводске, 1 - в Ильинском сельском поселении, Олонецкий район, 4 - в Сегеже, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу в Карелии.

Новых выздоровевших и летальных случаев за сутки зарегистрировано не было.

Также продолжается работа по выявлению коронавируса. За последние сутки в Карелии были обследованы 653 человек. Всего было проведено более 24 тысяч тестов.

На данный момент на карантине находятся 6224 человек. За последние сутки 144 человека вышли из полной изоляции. Еще 26 находятся в обсервации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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