2020-05-14T10:17:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 10,6 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

На карантине все еще находятся более 3,5 тысяч петербуржцев
Лилия КОЗЛОВА
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Более 10 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за последние суткиБолее 10 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за последние суткиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге. Появились новые данные на 14 мая 2020 года. Так, за последние сутки в городе на Неве обследовано 10 613 человек. На карантине находится 3589 человек. Из них 175 - в обсерваторе, 922 - на самоизоляции, 2492 - контактные.

- Обработано 1495 вызовов, которые поступили на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в Смольном.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 632 обращения. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 27 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 66 обращений, в полицию - 139. Остальные звонки были справочного характера.

С 27 марта на портале #мывместе зарегистрировано 4236 петербургских волонтеров, в том числе аккредитовано 2995 человек, которые прошли обучение и выполнили 15268 заявок. Волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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