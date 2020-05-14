2020-05-14T10:55:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 14 мая 2020 года: Еще 69 заболели, смертей нет

Мы собрали все последние новости о случаях заражения коронавирусом в Ленинградской области на 14 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 69 человек заболели коронавирусом в Ленинградской области на 14 мая 2020 годаЕще 69 человек заболели коронавирусом в Ленинградской области на 14 мая 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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За последние сутки в России выявлено 9 974 инфицированных COVID-19 в 84 регионах страны. Из них, новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 14 мая 2020 года составили еще 69 человек.

- За последние сутки в Ленинградкой области зафиксировано еще 69 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе заболели уже 1775 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Также за последние сутки в стране полностью выздоровели 5527 человек, из них 56 выписались в Ленобласти. Всего с начала эпидемии в 47-м регионе выздоровели 558 пациентов. Новых летальных случаев в области зарегистрировано не было.

В Петербурге ситуация по коронавирусу тоже изменилась. За сутки у 460 человек был выявлен COVID-19, 51 человек выздоровел, еще шесть человек скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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