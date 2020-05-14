Сильный снегопад завалил дороги Ленинградской области

14 Май 2020 2020-05-14T11:00:17+03:00

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В ночь на среду, 14 мая 2020 года, на Ленинградскую область обрушился настоящий зимний снегопад. Все дороги покрыло ровным слоем белого снега. Однако уже к утру все они были очищены. Майский снег на дорогах 47-го региона оперативно убрали 300 специальных машин.

- По указанию дорожного комитета, на очистку региональных трасс Ленобласти вышла уборочная техника районных ДРСУ. Особое внимание было уделено наиболее загруженным магистралям. Сейчас сильный мокрый снег сменился дождем, дорожники занимаются отводом воды с проезжей части, - рассказали в ведомстве.

В ближайшие два дня нестабильная погода сохранится: ожидаются ночные заморозки до -3 градусов по Цельсию и дождь с мокрым снегом. Дорожные службы Ленинградской области переведены в режим повышенной готовности.

В Ленинградской области работает круглосуточная «горячая линия», где 24 часа в сутки принимают заявки от жителей и автомобилистов по телефону 8(812)251-42-84.

ИСТОЧНИК KP.RU