2020-05-14T11:11:12+03:00
Происшествия

Трое мужчин на «Лэнд Крузере» украли букет цветов в ночном магазине

Злодеев, обидевших флориста, поймали полицейские
Петр КИБЕР
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Трое петербуржцев на джипе украли букет из магазина.Трое петербуржцев на джипе украли букет из магазина.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербургские стражи порядка по горячим следам раскрыли ограбление цветочного ларька, произошедшее поздним вечером 12 мая в Василеостровском районе города. Причем добычей трех молодчиков стали не деньги и ценности, а букет цветов.

- В 23:20 в дежурную часть поступило сообщение от директора цветочного магазина, расположенного на Среднем проспекте ВО, д.65, о том, что в 23:15 трое мужчин, применив физическую силу, совершили хищение букета цветов, стоимостью 2050 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место преступления приехал наряд, которому продавец-флорист, оказавшийся студентом на подработке рассказал, что грабители после похищения букета прыгнули в большой джип и скрылись.

По записям камер наблюдения оперативники вычислили машину, а на следующий день наряд ГИБДД остановил дорогую «Тойоту Лэнд Крузер», в которой ехали два из трех злоумышленников.

За украденный букет по статье «Грабеж» мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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