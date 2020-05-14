Трое мужчин на «Лэнд Крузере» украли букет цветов в ночном магазине

14 Май 2020 2020-05-14T11:11:12+03:00

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Петербургские стражи порядка по горячим следам раскрыли ограбление цветочного ларька, произошедшее поздним вечером 12 мая в Василеостровском районе города. Причем добычей трех молодчиков стали не деньги и ценности, а букет цветов.

- В 23:20 в дежурную часть поступило сообщение от директора цветочного магазина, расположенного на Среднем проспекте ВО, д.65, о том, что в 23:15 трое мужчин, применив физическую силу, совершили хищение букета цветов, стоимостью 2050 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место преступления приехал наряд, которому продавец-флорист, оказавшийся студентом на подработке рассказал, что грабители после похищения букета прыгнули в большой джип и скрылись.

По записям камер наблюдения оперативники вычислили машину, а на следующий день наряд ГИБДД остановил дорогую «Тойоту Лэнд Крузер», в которой ехали два из трех злоумышленников.

За украденный букет по статье «Грабеж» мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU