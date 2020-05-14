2020-05-14T11:55:18+03:00
Происшествия

Дерево упало на пять машин во дворе на Будапештской улице в Санкт-Петербурге

На месте уже работают сотрудники МЧС, которые разбирают рухнувший ствол
Лилия КОЗЛОВА
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Дерево рухнуло на пять машин во дворе дома в Санкт-ПетербургеДерево рухнуло на пять машин во дворе дома в Санкт-ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Во дворе дома 14/2 по Будапештской улице Санкт-Петербурга произошло ЧП. Утром в четверг, 14 мая 2020 года, огромное дерево неожиданно упало. Причем обрушилось оно прямо на припаркованные автомобили. В итоге, как рассказали очевидцы в социальной сети, пострадали пять машин.

- Тоже дерево на авто падало. Машина была на КАСКО. Так самое сложное и долгое – получить справку о погоде, - рассказал в соцсети один из участников обсуждения.

Однако надо отметить, что сильного ветра в Петербурге 14 мая нет. Максимум 3-5 метров в секунду. Поэтому явно не штормовой ветер повалил дерево.

На данный момент на месте ЧП уже работают сотрудники МЧС. Они разбирают рухнувший ствол, убирают его с машин и расчищают проезжую часть. Причину, почему упало дерево, назовут после проведения экспертизы.

По предварительным данным, из людей никто не пострадал. Какой ущерб получили автовладельцы, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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