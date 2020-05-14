Дерево упало на пять машин во дворе на Будапештской улице в Санкт-Петербурге
Во дворе дома 14/2 по Будапештской улице Санкт-Петербурга произошло ЧП. Утром в четверг, 14 мая 2020 года, огромное дерево неожиданно упало. Причем обрушилось оно прямо на припаркованные автомобили. В итоге, как рассказали очевидцы в социальной сети, пострадали пять машин.
- Тоже дерево на авто падало. Машина была на КАСКО. Так самое сложное и долгое – получить справку о погоде, - рассказал в соцсети один из участников обсуждения.
Однако надо отметить, что сильного ветра в Петербурге 14 мая нет. Максимум 3-5 метров в секунду. Поэтому явно не штормовой ветер повалил дерево.
На данный момент на месте ЧП уже работают сотрудники МЧС. Они разбирают рухнувший ствол, убирают его с машин и расчищают проезжую часть. Причину, почему упало дерево, назовут после проведения экспертизы.
По предварительным данным, из людей никто не пострадал. Какой ущерб получили автовладельцы, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU