Количество умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 14 мая 2020 года увеличилось на 6 человек
Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 подтвердил новые смертельные случаи от коронавирусной инфекции. Количество умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 14 мая 2020 года выросло на 6 человек, всего с начала пандемии в городе скончались уже 69 пациентов.
- По состоянию на 10:35 14 мая в Санкт-Петербурге зафиксированы 460 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией . Общее число заболевших составило 8945 человек, 1899 из них вылечились, а 69 – скончались, - сообщает Оперштаб.
На данный момент в городском Комитете по здравоохранению не приводят подробных данных об умерших пациентах, эта информация появится позднее.
Напомним, что накануне в Санкт-Петербурге была подтверждена смерть пяти человек по причине коронавирусной инфекции, а 12 мая таких было двое.
В Ленинградской области число умерших от COVID-19 не изменилось и составляет шесть человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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