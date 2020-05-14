Количество умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 14 мая 2020 года увеличилось на 6 человек

14 Май 2020 2020-05-14T12:06:09+03:00

В Санкт-Петербурге на 14 мая 2020 года число смертельных случаев увеличилось на шесть человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Обновились данные о количестве умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 14 мая 2020 года

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Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 подтвердил новые смертельные случаи от коронавирусной инфекции. Количество умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 14 мая 2020 года выросло на 6 человек, всего с начала пандемии в городе скончались уже 69 пациентов.

- По состоянию на 10:35 14 мая в Санкт-Петербурге зафиксированы 460 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией . Общее число заболевших составило 8945 человек, 1899 из них вылечились, а 69 – скончались, - сообщает Оперштаб.

На данный момент в городском Комитете по здравоохранению не приводят подробных данных об умерших пациентах, эта информация появится позднее.

Напомним, что накануне в Санкт-Петербурге была подтверждена смерть пяти человек по причине коронавирусной инфекции, а 12 мая таких было двое.

В Ленинградской области число умерших от COVID-19 не изменилось и составляет шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU