Карантин снят в двух населенных пунктах в Ленинградской области 14 мая 2020 года

14 Май 2020 2020-05-14T12:21:56+03:00

За это время в поселке Первомайское и городе Пикалево значительно снизилась заболеваемость коронавирусом

Изменить размер текста: A A

С 14 мая 2020 года в поселке Первомайское Выборгского района и городе Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области снимается жесткий карантин. Решение об этом принял и уже поднимал глава региона Александр Дрозденко на основании предписания главного государственного санитарного врача по области, оценившего эффективность принятых мер.

- То данным Роспотребнадзора, за период карантина темпы прироста заболеваемости в поселке Первомайское и в городе Пикалево снизились на 20,0% и 81,3% соответственно, что свидетельствует о стабилизации эпидемиологической ситуации: здесь регистрировались единичные случаи заболевания, - рассказали в администрации региона.

Напомним, что карантин был введен на территории двух населенных пунктов Ленинградской области с 30 апреля 2020 года в связи с серьезной угрозой распространения коронавируса. В рамках карантина местные жители должны были соблюдать самоизоляцию, на территорию населенных пунктов был ограничен въезд транзитного транспорта, проводилось патрулирование территорий с целью контроля за соблюдением ограничительных мер, ежедневно шла работа по дезинфекции в общественных местах, а также принимались другие профилактические и ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU