2020-05-14T12:30:59+03:00
Общество

Самый холодный день мая в Санкт-Петербурге ожидается в четверг

Ниже температура воздуха опускалась 14 мая только 15 лет назад
Лилия КОЗЛОВА
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Погода в Санкт-Петербурге установит антирекорд для маяПогода в Санкт-Петербурге установит антирекорд для маяФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге погода собирается установить очередной антирекорд. Вслед за теплой зимой пришла холодная весна. Утром 14 мая 2020 года даже выпал снег. По прогнозам, этот день станет самым холодным за последние 15 лет наблюдений за погодой.

- Рекорд дня в Санкт-Петербурге. Сегодня будет самое холодное 14 мая за 15 лет наблюдений. Ожидается, что термометр покажет всего плюс 8 градусов по Цельсия, - говорится в данных сервиса «Яндекс».

Стоит отметить, что пока что ожидание соответствует реальности. На 12:25 температура воздуха в Санкт-Петербурге плюс 8 градусов, ветер юго-западный, слабый – 4 метра в секунду, с порывами до 9 метров в секунду. При этом в городе переменная облачность.

Добавим, что несмотря на прохладную погоду, петербуржцы все равно ходят по улице. Индекс режима самоизоляции в полдень составил всего 1,9 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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