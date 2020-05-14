Коронавирус в Ленинградской области по районам: Названы места, где 14 мая 2020 года зафиксированы новые случаи заражения
Региональное управление Роспотребнадзора привело новые данные, где в Ленинградской области на 14 мая 2020 года зафиксированы новые случаи коронавируса. Всего в списке оказались 33 населенных пункта.
- Оперативный штаб Ленинградской области сообщает о 69 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, - сообщает пресс-служба областного правительства.
Новые случаи заболевания выявлены в следующих местах Ленобласти:
- Волосово, Каложицы, Большая Вруда (Волосовский район);
- Мурино, Сертолово (Всеволожский район);
- Выборг, Первомайское, Светогорск, Каменногорск, Кирпичное, Зеркальный (Выборгский район);
- Гатчина, Сиверский, Вырица, Строганово, Терволово, Коммунар, Белогорка, Лампово, Новый Учхоз, Новый Свет, Чаща, Большие Борницы, Семрино, Вяхтелево, Карташевское, Нижняя, Большое Верево (Гатчинский район);
- Кириши;
- Гостицы (Сланцевский район);
-Тихвин;
-Тосно, Тельмана (Тосненский район).
Всего в Ленинградской области по состоянию на 14 мая зафиксировано 1775 случаев коронавируса, 558 вылечились, шестеро пациентов умерли.
ИСТОЧНИК KP.RU