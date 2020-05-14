Коронавирус в Ленинградской области по районам: Названы места, где 14 мая 2020 года зафиксированы новые случаи заражения

14 Май 2020 2020-05-14T12:44:14+03:00

В Ленинградской области коронавирус подтвержден еще у 69 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стало известно, где в Ленинградской области 14 мая 2020 зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

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Региональное управление Роспотребнадзора привело новые данные, где в Ленинградской области на 14 мая 2020 года зафиксированы новые случаи коронавируса. Всего в списке оказались 33 населенных пункта.

- Оперативный штаб Ленинградской области сообщает о 69 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Новые случаи заболевания выявлены в следующих местах Ленобласти:

- Волосово, Каложицы, Большая Вруда (Волосовский район);

- Мурино, Сертолово (Всеволожский район);

- Выборг, Первомайское, Светогорск, Каменногорск, Кирпичное, Зеркальный (Выборгский район);

- Гатчина, Сиверский, Вырица, Строганово, Терволово, Коммунар, Белогорка, Лампово, Новый Учхоз, Новый Свет, Чаща, Большие Борницы, Семрино, Вяхтелево, Карташевское, Нижняя, Большое Верево (Гатчинский район);

- Кириши;

- Гостицы (Сланцевский район);

-Тихвин;

-Тосно, Тельмана (Тосненский район).

Всего в Ленинградской области по состоянию на 14 мая зафиксировано 1775 случаев коронавируса, 558 вылечились, шестеро пациентов умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU