Водитель «Жигулей» устроил массовое ДТП в Невском районе

14 Май 2020 2020-05-14T13:22:20+03:00

Сам мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, его пассажир – в среднем

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Серьезное ДТП произошло утром 14 мая в Невском районе Санкт-Петербурга. Здесь, на улице Солидарности столкнулись срачу четыре автомобиля. Главным участником аварии стали два ВАЗа: «Жигули-семерка» и «Лада Гранта», в которую они влетели.

- По предварительной информации, около 08:55, Солидарности д. 1., водитель, управляя а/м ВАЗ-2107, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с тремя машинами, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Под удар тольяттинской «классики» кроме «Гранты» попали БМВ Икс-3 и «Хендэ Солярис». Но сильнее всего досталось именно «Ладе». Причем более современная модель сберегла жизнь и здоровье своего водителя, а вот 29-летнего водителя «семерки» увезли на скорой в тяжелом состоянии. Его пассажир получил травмы средней степени тяжести.

Обстоятельства происшествия устанавливают инспекторы Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU