2020-05-14T13:31:54+03:00
Происшествия

Рецидивист жестоко забил молотком насмерть жительницу Санкт-Петербурга

После убийства мужчина украл у своей жертвы более 100 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец насмерть забил молотком свою подругуПетербуржец насмерть забил молотком свою подругуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых оказался 39-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся по уголовным делам. В четверг, 14 мая 2020 года, суд признал его виновным в жестоком убийстве женщины, а также последующей краже. Трагедия произошла еще в 2018 году.

- С 13 по 15 сентября 2018 года мужчина находился в квартире одного из домов по Двинской улице вместе со своей жертвой. Он был очень пьян и на почве личных неприязненных отношений, которые возникли из-за ссоры с 37-летней знакомой, убил ее, - рассказали в следственном комитете Петербурга.

Убивал подсудимый с особой жестокостью, нанося женщины удары молотком и ножом. В результате полученных ран, жертва скончалась на месте.

После убийства, мужчина бежал из квартиры, прихватив с собой деньги, вещи и ценности на общую сумму не менее 105 тысяч рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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