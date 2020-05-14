2020-05-14T13:44:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 14 мая 2020 года остается на антирекорде

Жители города совсем перестали сидеть дома
Лилия КОЗЛОВА
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Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 14 мая 2020 года упала до 1,7 баллаИндекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 14 мая 2020 года упала до 1,7 баллаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Северной столице постепенно смягчаются условия карантина, однако введены новые правила, такие как обязательное ношение масок и перчаток на улице и общественных местах, транспорте. Эта инициатива очень своевременна, так как индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 14 мая 2020 года продолжает держаться на очень низком уровне.

- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 13:32 составил 1,7 балла — это значит, что на улице очень много людей, - сообщает сервис «Яндекс».

Вчера по итогам дня индекс самоизоляции составил 2 балла, это на 1,6 балла больше, чем в среднюю среду до распространения коронавируса. В прошлую среду местный индекс составлял 2,1 балла — за неделю индекс снизился на 0,1 балла.

Однако стоит отметить, что индекс самоизоляции очень низок для того, чтобы остановить распространение коронавируса в Санкт-Петербурге. Так за последние сутки в городе были выявлены еще 460 зараженных. Всего в городе инфицированы почти 9 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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