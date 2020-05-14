В Ленобласти двое «наемников» насмерть забили мужчину

14 Май 2020 2020-05-14T13:49:53+03:00

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Полицейские Всеволожского района Ленинградской области задержали двух мужчин, которые по просьбе своей знакомой насмерть забили 46-летнего жителя деревни Дранишники. Смерть потерпевшего наступила уже в больнице, куда его привезли с множественными переломами.

- 2 мая в Елизаветинскую больницу был госпитализирован пациент с перелом 7,8,9 ребер справа, 9, 10 слева, множественными ранами головы, который 6 мая от полученных телесных повреждений скончался, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По факту смерти человека было возбуждено уголовное дело. 7 мая была задержана 45-летняя безработная жительница Дранишников, которая за деньги наняла двоих знакомых избить приятеля.

Те поручение выполнили, но перестарались. 13 мая по местам жительства были задержаны оба «наемника». Один оказался безработным, а второй – гендиректором коммерческой фирмы. Он и нанес удар палкой по голове потерпевшего, который мог стать смертельным. Сейчас неоднократно судимый 35-летний мужчина арестован, его подельник и заказчица до суда останутся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU