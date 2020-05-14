Два петербуржца украли магнитолу из полицейского УАЗа

14 Май 2020 2020-05-14T14:05:11+03:00

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Петербургские полицейские поймали двух приятелей-алкоголиков, которые украли магнитолу из служебного УАЗа участкового полиции. В списке утраченного оказалось также разбитое стекло машины и баллонный ключ, который злодеи также прихватили с собой.

- 12 мая около трех часов дня в полицию Красносельского района от очевидца поступило сообщение о том, что у дома 36 по улице Пограничника Гарькавого стоит служебный автомобиль «УАЗ Патриот» с разбитым окном, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При выяснении подробностей оказалось, что машина числится за местным участковым и при этом имеет явные опознавательные знаки принадлежности к полиции. То есть спутать служебный УАЗ с частным авто злоумышленники явно не могли.

Впрочем, преступление было раскрыто по очень горячим следам. Уже через полчаса патрульный наряд задержал двух нетрезвых мужчин 36 и 34 лет. Как оказалось, старший из них, ранее неоднократно судимый, решил покататься на машине, разбил окно, но завести ее не смог. Тогда он прихватил магнитолу и баллонник.

Теперь мужчине предстоит ответить перед законом по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU