2020-05-14T14:22:58+03:00
Происшествия

Из Невы достали утопленника в резиновых перчатках

Труп плавал напротив туберкулезного диспансера
Петр КИБЕР
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Из Невы достали тело мужчины в резиновых перчатках.Из Невы достали тело мужчины в резиновых перчатках.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полицейские Калининского района Санкт-Петербурга выясняют личность и причины смерти погибшего мужчины, чей труп выловили из Невы днем 13 мая. О том, что в воде плавает тело, в полицию сообщил случайный прохожий, заметивший погибшего в реке.

- 13 мая в 12:41 в полицию позвонил мужчина. Он сообщил о том, что напротив бывшего противотуберкулезного диспансера в Неве у берега плавает труп человека, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Прибывшие на вызов спасатели достали тело из воды и передали его полицейским. Те определили, что на вид погибшему около 40 лет, рост – около 170 сантиметров. Мужчина был одет во все черное: рубашку, джинсы с ремнем и ботинки черные. На руках у трупа имелись резиновые перчатки.

Сейчас выяснением обстоятельств трагедии занимаются следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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