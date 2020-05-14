Петербуржцы реже других россиян ходят в магазины у дома во время самоизоляции

14 Май 2020 2020-05-14T14:33:04+03:00

Петербуржцы реже стали ходить в магазины у дома во время "карантина" и больше предпочитают супермаркеты. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Жители Санкт-Петербурга на самоизоляции предпочитают сетевые продуктовые. А ближайшие – те, что принято называть магазинами «у дома», – стали заглядывать реже других россиян. К такому выводу пришли специалисты Роскачества, проведя социологический опрос. Вместе с петербуржцами редко ходят в магазины у дома и москвичи. В столице тех, кто выбирает такие продуктовые, всего 2 %, в городе на Неве – 14%.

– Жители Москвы (22%) и Санкт-Петербурга (14%) реже других совершают покупки в магазинах у дома, тогда как для половины людей, проживающих в Дальневосточном (54%), Северо-Кавказском (52%) и Сибирском (45%) федеральных округах не сетевые магазины у дома являются приоритетным местом покупки продуктов питания, – отмечают в Роскачестве.

К слову, реже всего по стране стали посещать крупные гипермаркеты – всего 9%. Больше половины опрошенных россиян (58%) все же предпочитают делать покупки в сетевых магазинах. Остальные все-таки выбрали магазин у дома. Во время самоизоляции по стране большинство опрошенных (70%) вообще стали реже ходить за продуктами. Но для каждого четвертого респондента (26%) особо ничего не изменилось.

ИСТОЧНИК KP.RU