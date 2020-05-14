В Санкт-Петербурге и Ленобласти начали работу призывные комиссии
С 14 мая в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начали работать призывные комиссии. С этого дня новобранцев будут вызывать в военкоматы для прохождения медкомиссии и оформления документов. Впрочем, в армию пойдут не все, получившие повестку.
- Всего из двух регионов будет призвано на службу около 4,5 тысяч граждан. Для этого призывные комиссии вызовут для уточнения состояния здоровья и возможного предоставления отсрочек около 25 тысяч человек, - сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Так, из 700 петербуржцев и жителей Ленобласти, уже побывавших в военкоматах, в войска отправятся лишь 210. К слову, сама отправка начнется после 20 мая. Новобранцев повезут к месту службы в медицинских масках и отдельно от гражданских. Ни на вокзалах, ни в аэропортах с простыми пассажирами призывники пересекаться не будут.
Все прибывшие в части пройдут обязательное тестирование на коронавирус.
Напомним, что призывная кампания продлится до 15 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU