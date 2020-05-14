В Санкт-Петербурге и Ленобласти начали работу призывные комиссии

14 Май 2020 2020-05-14T14:47:57+03:00

В военкоматы уже вызывают новобранцев, а отправка в войска пойдет с 20 мая

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С 14 мая в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начали работать призывные комиссии. С этого дня новобранцев будут вызывать в военкоматы для прохождения медкомиссии и оформления документов. Впрочем, в армию пойдут не все, получившие повестку.

- Всего из двух регионов будет призвано на службу около 4,5 тысяч граждан. Для этого призывные комиссии вызовут для уточнения состояния здоровья и возможного предоставления отсрочек около 25 тысяч человек, - сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Так, из 700 петербуржцев и жителей Ленобласти, уже побывавших в военкоматах, в войска отправятся лишь 210. К слову, сама отправка начнется после 20 мая. Новобранцев повезут к месту службы в медицинских масках и отдельно от гражданских. Ни на вокзалах, ни в аэропортах с простыми пассажирами призывники пересекаться не будут.

Все прибывшие в части пройдут обязательное тестирование на коронавирус.

Напомним, что призывная кампания продлится до 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU