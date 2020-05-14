2020-05-14T15:23:55+03:00
Происшествия

Следственный комитет рассказал о задержании заместителя главы Красносельского района Санкт-Петербурге

Алексей Миронов подозревается в покушении на получение взятки
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге задержан заместитель главы администрации Красносельского района, подозреваемый в покушении на получение взяткиВ Санкт-Петербурге задержан заместитель главы администрации Красносельского района, подозреваемый в покушении на получение взяткиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге силами полиции, следственного комитета и ФСБ задержали заместителя главы администрации Красносельского района, а также заместителя директора СПб ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга» Алексея Миронова. Чиновник подозревается в покушении на взяточничество.

- С февраля по май 2020 года Миронов в ходе личных встреч и телефонных переговоров предложил советнику генерального директора одной из коммерческих структур передать ему через посредника-заместителя директора жилищного агентства взятку в сумме не менее 300 тысяч рублей за способствование заключению с учреждениями подведомственными администрации Красносельского района государственных контрактов с коммерческой структурой в 2020 году, оплате за их исполнение, а также за общее покровительство, - рассказали в следственном комитете.

13 мая 2020 года советник генерального директора коммерческой структуры, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия, около одного из домов по улице Катерников передал посреднику взятку в сумме 300 тысяч рублей для дальнейшей передачи заместителю главы администрации Красносельского района, после чего подозреваемые были задержаны сотрудниками региональных управления ФСБ и МВД России. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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