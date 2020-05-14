2020-05-14T15:27:11+03:00
Общество

Петербургским работодателям рассказали, как защитить своих сотрудников от коронавируса

С 12 мая 2020 года завершился единый период нерабочих дней в стране
Лилия КОЗЛОВА
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Роспотребнадзор рассказал, как защитить коллектив от коронавируса на работеРоспотребнадзор рассказал, как защитить коллектив от коронавируса на работеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге с 12 мая 2020 года постепенно начался выход из жесткого режима самоизоляции. В четверг, 14 мая, Роспотребнадзор разработал рекомендации для различных сфер деятельности и организаций по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

- Общими для разных типов организаций являются такие требования, как обязательный контроль температуры у сотрудников, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений и оборудования, - отметили в ведомстве.

Ознакомиться с рекомендациями, среди которых требования к организации работы предприятий салонов красоты, ателье, химчисток, продовольственных и непродовольственных магазинов, автосервисов и других сфер бизнеса можно в разделе Рекомендации для бизнеса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Напомним, что с 12 мая завершился единый период нерабочих дней, ранее введенный указом Президента РФ в связи с эпидемией коронавирусной инфекции нового типа. Главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов принимают решения о поэтапном снятии ограничений и возобновлении работы предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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