Петербургским работодателям рассказали, как защитить своих сотрудников от коронавируса

14 Май 2020 2020-05-14T15:27:11+03:00

Роспотребнадзор рассказал, как защитить коллектив от коронавируса на работе Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 12 мая 2020 года завершился единый период нерабочих дней в стране

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В Санкт-Петербурге с 12 мая 2020 года постепенно начался выход из жесткого режима самоизоляции. В четверг, 14 мая, Роспотребнадзор разработал рекомендации для различных сфер деятельности и организаций по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

- Общими для разных типов организаций являются такие требования, как обязательный контроль температуры у сотрудников, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений и оборудования, - отметили в ведомстве.

Ознакомиться с рекомендациями, среди которых требования к организации работы предприятий салонов красоты, ателье, химчисток, продовольственных и непродовольственных магазинов, автосервисов и других сфер бизнеса можно в разделе Рекомендации для бизнеса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Напомним, что с 12 мая завершился единый период нерабочих дней, ранее введенный указом Президента РФ в связи с эпидемией коронавирусной инфекции нового типа. Главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов принимают решения о поэтапном снятии ограничений и возобновлении работы предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU