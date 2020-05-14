2020-05-14T15:50:01+03:00
Происшествия

Труп рыбака в зимней одежде выловили из Ладожского озера

Тело утопленника опознала его возлюбленная
Лилия КОЗЛОВА
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Труп рыбака в зимней одежде выловили из Ладожского озераТруп рыбака в зимней одежде выловили из Ладожского озераФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Кировском районе Ленинградской области из Ладожского озера выловили труп рыбака. Днем в среду, 13 мая 2020 года, поступило сообщение от 56-летнего жителя деревне Леднево, который рассказал, что нашел тело мужчины в зимнем рыболовном костюме.

- Труп мужчины он нашел в Ладожском озере. Тело было доставлено к берегу Новоладожского канала в городе Шлиссельбург сотрудниками МЧС, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На теле были высокие резиновые сапоги зеленого цвета, кроссовки, красно-черный комбинезон на лямках.

После утопленника опознала 33-летняя женщина, жительница Ленобласти. Она рассказала, что умерший, это ее 48-летний сожитель.

Когда именно пропал мужчина, источник не сообщает. Тело рыбака было направлено в морг для установления причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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