В Санкт-Петербурге не будут вводить пропускной режим

14 Май 2020 2020-05-14T15:50:51+03:00

В Санкт-Петербурге пока не будут вводить пропускной режим. Фото: Олег ЗОЛОТО

Но только пока

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Введение пропускного режима в Санкт-Петербурге отменяется. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов. Правда он оговорился, то ужесточения мер не будет лишь в настоящее время, а так к ним уже все давно готово.

- Правительство рассматривало вопрос введения пропусков. Проведена подготовительная работа, все ведомства и службы готовы. Но на данный момент мы считаем эту меру нецелесообразной, - заявил на заседании рабочей группы Госсовета губернатор Северной столицы.

Также Александр Беглов рассказал о том, что сейчас делается в городе для заболевших.

Уже развернуто 6212 коек в 19 стационарах. Под прием пациентов перепрофилированы 13 городских больниц и четыре федеральных медцентра. Скоро к ним добавятся еще три стационара и откроется инфекционное отделение в 42-й поликлинике.

Мощность временного госпиталя в «Ленэкспо» доведут до 2500 тысяч коек. Больных с легкой и средней формой коронавируса принимают в 40-й больнице Сестрорецка и в пансионате «Заря».

Диагностику на COVID-19 делают в 31 лаборатории, КТ-в пяти центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU