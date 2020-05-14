Вузы Санкт-Петербурга смогут принять на бюджетные места почти 28 000 абитуриентов

14 Май 2020 2020-05-14T16:29:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на эпидемию, приемная кампания в вузы в Санкт-Петербурге в 2020 году состоится. Ее дата пока не определена, зато ясно, сколько абитуриентов смогут обучаться бесплатно. Как отметил председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов, в этом году вузы Санкт-Петербурга смогут принять на дневное отделение на бюджетной основе 27 856 абитуриентов. В прошлом году бесплатных мест было на 816 меньше.

- У нас особенно вырос спрос на инженерное дело, технологии и технические науки, - говорит Андрей Максимов. – Также больше желающих стало поступить на естественные и математические науки.

Кроме того, председатель Комитета отметил, что в этом году приемная кампания в вузы будет проходить в режиме онлайн. Для того, чтобы поступить, абитуриенту нужно всего лишь подать заявление. Сделать это станет возможно в том числе через сайт Госуслуг. Оригиналы документов необходимо предоставить вузу в течение учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU