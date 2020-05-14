Одинокого сокола заметили на балконе жилого дома в Кудрово

14 Май 2020 2020-05-14T16:06:03+03:00

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В городе Кудрово, что под Санкт-Петербургом, местные жители заметили редкую для городской среды птицу. В четверг, 14 мая 2020 года, в социальной сети появилось видео сокола, сидящего на балконе жилого дома на Пражской улице.

- Птица похожая на сокола сидит в доме рядом с почтой на улице Пражской. Возможно ранена. Кто там живет, посмотрите, пожалуйста, - написала очевидица в одной из групп города.

Однако большинство участников соцсети решили, что птица просто присела отдохнуть на балкон и совсем не больна. Некоторые даже пошутили, что хищник решил отправиться на самоизоляцию вместе со всеми.

- Сидит за решеткой балкона такой Вскормленный на воле орел молодой, - даже появились стихи о птице.

Дальнейшая судьба птицы на данный момент не известна. Местные жители обещали присмотреть за ней и в случае необходимости обратиться за ветеринарной помощью.

Дикий сокол поселился на балконе жилого дома в Кудрово.

ИСТОЧНИК KP.RU