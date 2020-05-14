2020-05-14T16:14:45+03:00
Общество

Карантин помог очистить воздух в Санкт-Петербурге

Во время режима самоизоляции выбросы диоксида азота в атмосферу упали на 40%
Петр КИБЕР
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Полностью машины с улиц города не исчезли, но их стало явно меньше.Полностью машины с улиц города не исчезли, но их стало явно меньше.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Шутки о том, что во время режима самоизоляции природа так очистилась, что в Неву вернулись дельфины – шутка лишь отчасти. За месяц, пока петербуржцы с переменным успехом старались сидеть по домам, в городе было меньше машин, а воздух стал заметно чище.

- Во всех районах города, где проводили наблюдения, среднемесячные концентрации диоксида азота за апрель снизились по сравнению с предыдущими месяцами почти на 40 % это соотносится с уменьшением интенсивности движения автотранспорта и перерывом в работе промышленных предприятий из-за ограничительных мер, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Конечно, полностью очистить атмосферу крупного промышленного города месяц карантина не смог. Воздух в Санкт-Петербурге по-прежнему далек от идеала и по уровню загрязнения считается повышенным, но именно выхлопные газы – диоксид азота – делают его таким.

Неизвестно, что было бы, введи власти пропускной режим, но пока от этой идеи в Смольном отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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