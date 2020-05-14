Карантин помог очистить воздух в Санкт-Петербурге
Шутки о том, что во время режима самоизоляции природа так очистилась, что в Неву вернулись дельфины – шутка лишь отчасти. За месяц, пока петербуржцы с переменным успехом старались сидеть по домам, в городе было меньше машин, а воздух стал заметно чище.
- Во всех районах города, где проводили наблюдения, среднемесячные концентрации диоксида азота за апрель снизились по сравнению с предыдущими месяцами почти на 40 % это соотносится с уменьшением интенсивности движения автотранспорта и перерывом в работе промышленных предприятий из-за ограничительных мер, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Конечно, полностью очистить атмосферу крупного промышленного города месяц карантина не смог. Воздух в Санкт-Петербурге по-прежнему далек от идеала и по уровню загрязнения считается повышенным, но именно выхлопные газы – диоксид азота – делают его таким.
Неизвестно, что было бы, введи власти пропускной режим, но пока от этой идеи в Смольном отказались.
ИСТОЧНИК KP.RU
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