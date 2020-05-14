Бюджет Санкт-Петербурга изменят из-за коронавируса

14 Май 2020 2020-05-14T16:18:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 14 мая 2020 года, состоялось заседание постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению на которой был рассмотрен законопроект о корректировке бюджета города на 2020 год. В документе предлагаются изменения в связи с пандемией коронавируса.

- Собственные доходы в 2020 году сокращаются на 16,5%. Одновременно на 5,9 миллиардов рублей увеличен объем безвозмездных поступлений. Из них 5 миллиардов рублей – это средства федерального бюджета. Из них 3,5 миллиардов рублей будут направлены на оснащение и переоснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой короновирусной инфекцией, - говорится в документе.

Также предусмотрены выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Кроме того, на 873,7 миллиардов рублей планируется увеличение доходов за счет возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферов прошлых лет.

Увеличиваются расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предоставление мер социальной поддержки пенсионерам или гражданам, достигшим пенсионного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU