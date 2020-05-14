2020-05-14T16:29:04+03:00
Общество

Более 600 килограммов нефтесодержащей смеси собрали из реки Черная в Санкт-Петербурге

В акватории было обнаружено загрязнение дизельным топливом
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге ведутся работы по ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Черной / Фото: СмольныйВ Петербурге ведутся работы по ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Черной / Фото: Смольный
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В поселке Песочный Курортного района Санкт-Петербурге ведутся работы по очистке реки Черная. Вечером 12 мая на горячую линию Комитета по природопользованию поступило сообщение о том, что в ее акватории произошел разлив нефтепродуктов. Специалисты выехали на место. Для локализации разлива в русле реки были установлены боновые заграждения.

- В связи с продолжением поступления загрязняющих веществ на следующий день был осуществлен повторный выезд к месту разлива. По результатам осмотра боновых заграждений направлена илососная машина для откачки скопившихся нефтепродуктов. Специалисты предполагают, что река загрязнена дизельным топливом, собрано уже 600 килограммов нефтесодержащей смеси, - рассказали в Смольном.

На данный момент очистительные работы продолжаются. В ходе выявления источника загрязнения было установлено, что нефтепродукты предположительно поступают со стороны воинских частей, расположенных в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области. Выше по течению от указанной территории загрязнение отсутствует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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