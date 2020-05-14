Смольный поменял правила, по которым медикам с COVID-19 будут платить компенсации
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга упростил порядок признания медработников потерпевшими в случае их заражения коронавирусом. Раньше для получения компенсации приходилось доказывать свою невиновность, а в новом постановлении Комздрава этот пункт убран.
- Признание медработника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам с COVID-19 осуществляется специальной комиссией, - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте городской администрации.
Из распоряжения исключена обязанность заразившихся медработников писать заявления на признание их потерпевшими. Также сокращены сроки рассмотрения дел и оформления актов до одного дня.
Появилась и возможность оспорить решение комиссии в Комздраве, если медик не согласен с выводами экспертов.
Другим пунктом с родственников погибших врачей и медсестер сняли обязанность заниматься бумажной волокитой. Теперь все документы в комиссию направляет клиника, где лечился умерший.
Напомним, что суммы компенсации составляют от 300 тысяч рублей до миллиона.
ИСТОЧНИК KP.RU