2020-05-14T16:34:02+03:00
Общество

Смольный поменял правила, по которым медикам с COVID-19 будут платить компенсации

Теперь врачам и медсестрам не придется писать объяснительные и доказывать свою невиновность
Петр КИБЕР
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Врачам, заболевшим коронавирусом, упростили получение компенсаций.Врачам, заболевшим коронавирусом, упростили получение компенсаций.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга упростил порядок признания медработников потерпевшими в случае их заражения коронавирусом. Раньше для получения компенсации приходилось доказывать свою невиновность, а в новом постановлении Комздрава этот пункт убран.

- Признание медработника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам с COVID-19 осуществляется специальной комиссией, - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте городской администрации.

Из распоряжения исключена обязанность заразившихся медработников писать заявления на признание их потерпевшими. Также сокращены сроки рассмотрения дел и оформления актов до одного дня.

Появилась и возможность оспорить решение комиссии в Комздраве, если медик не согласен с выводами экспертов.

Другим пунктом с родственников погибших врачей и медсестер сняли обязанность заниматься бумажной волокитой. Теперь все документы в комиссию направляет клиника, где лечился умерший.

Напомним, что суммы компенсации составляют от 300 тысяч рублей до миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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