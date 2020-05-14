2020-05-14T16:53:24+03:00
Происшествия

Петербурженка укусила полицейского за средний палец

Своими зубами она причинила стражу порядка «моральные страдания и физическую боль»
Петр КИБЕР
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За покусанный палец полицейского петербурженке дали 15 тысяч рублей штрафа.За покусанный палец полицейского петербурженке дали 15 тысяч рублей штрафа.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Приморский районный суд Санкт-Петербурга определил наказание для женщины которая, как отмечается в протоколе, нанесла «моральные страдания и физическую боль» полицейскому. Стража правопорядка буйная дама укусила за средний палец.

- 24 октября 2019 года около 04:00 часов утра, обвиняемая, находясь в доме 51 по улице Савушкина, в ответ на требования проследовать в отделение полиции и прекратить хулиганить, один раз укусила водителя-полицейского за третий палец кисти правой руки, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В полицию женщину намеревались отвезти по подозрению в нанесении умышленного вреда здоровью, совершенном еще до приезда полиции. В итоге к послужному списку дамы прибавилось дело о применении насилия к представителю власти.

Впрочем, сама зубастая преступница вину признала и раскаялась, поэтому суд, учтя обстоятельства, не стал отправлять ее за решетку, а назначил штраф в 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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