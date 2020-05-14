Троих участников массовой драки на овощебазе в Санкт-Петербурге задержали

14 Май 2020 2020-05-14T17:09:19+03:00

Потасовка со стрельбой произошла еще в августе 2019 года [видео]

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В Санкт-Петербурге полиция нашла троих мужчин, которые принимали участие в массовой драке на территории овощной базы в августе 2019 года. В четверг, 14 мая 2020 года, граждан нашли, несмотря на их длительные попытки уйти от правосудия.

- 16 августа 2019 года около двух часов дня на территории овощной базы на улице Салова в Санкт-Петербурге произошел конфликт между несколькими гражданами. В ходе драки один из участников применил травматический пистолет. По данным полиции, причиной конфликта стал спор за торговое место на рынке, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

В тот день в драке пострадали четыре человека. Полиция возбудила уголовное дело. Спустя полгода полиция установила личности троих участников конфликта - граждан одного из закавказских государств, в возрасте от 29 до 31 года. При этом указанные граждане предприняли все меры, чтобы скрыться от полиции.

На текущий момент сотрудниками уголовного розыска мужчины доставлены в полицию для проведения процессуальных действий и установления иных участников инцидента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/779135" frameborder="0"></iframe> Троих участников драки со стрельбой на овощебазе в Санкт-Петербурге задержали.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU