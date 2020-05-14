2020-05-14T17:09:19+03:00
Происшествия

Троих участников массовой драки на овощебазе в Санкт-Петербурге задержали

Потасовка со стрельбой произошла еще в августе 2019 года [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Троих участников массовой драки на овощебазе в Санкт-Петербурге задержалиТроих участников массовой драки на овощебазе в Санкт-Петербурге задержалиФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге полиция нашла троих мужчин, которые принимали участие в массовой драке на территории овощной базы в августе 2019 года. В четверг, 14 мая 2020 года, граждан нашли, несмотря на их длительные попытки уйти от правосудия.

- 16 августа 2019 года около двух часов дня на территории овощной базы на улице Салова в Санкт-Петербурге произошел конфликт между несколькими гражданами. В ходе драки один из участников применил травматический пистолет. По данным полиции, причиной конфликта стал спор за торговое место на рынке, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

В тот день в драке пострадали четыре человека. Полиция возбудила уголовное дело. Спустя полгода полиция установила личности троих участников конфликта - граждан одного из закавказских государств, в возрасте от 29 до 31 года. При этом указанные граждане предприняли все меры, чтобы скрыться от полиции.

На текущий момент сотрудниками уголовного розыска мужчины доставлены в полицию для проведения процессуальных действий и установления иных участников инцидента.

Троих участников драки со стрельбой на овощебазе в Санкт-Петербурге задержали.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Легковушку, упавшую в Фонтанку, достали из воды
Депутаты попросили полицию не штрафовать людей без масок и перчаток в Санкт-Петербурге
Мигрант попал под суд за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Санкт-Петербурге
Появилось видео с места жуткого пожара в Юнтоловском заповеднике
Учителя Санкт-Петербурга уйдут в отпуск раньше срока
Движение по Московскому шоссе полностью встало из-за ДТП с грузовиками
Троих участников массовой драки на овощебазе в Санкт-Петербурге задержали
Петербурженка укусила полицейского за средний палец
Смольный поменял правила, по которым медикам с COVID-19 будут платить компенсации
Более 600 килограммов нефтесодержащей смеси собрали из реки Черная в Санкт-Петербурге
Вузы Санкт-Петербурга смогут принять на бюджетные места почти 28 000 абитуриентов
Бюджет Санкт-Петербурга изменят из-за коронавируса
Карантин помог очистить воздух в Санкт-Петербурге
Одинокого сокола заметили на балконе жилого дома в Кудрово
В Санкт-Петербурге не будут вводить пропускной режим
Труп рыбака в зимней одежде выловили из Ладожского озера
Петербургским работодателям рассказали, как защитить своих сотрудников от коронавируса
Следственный комитет рассказал о задержании заместителя главы Красносельского района Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге и Ленобласти начали работу призывные комиссии