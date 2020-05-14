Троих участников массовой драки на овощебазе в Санкт-Петербурге задержали
В Санкт-Петербурге полиция нашла троих мужчин, которые принимали участие в массовой драке на территории овощной базы в августе 2019 года. В четверг, 14 мая 2020 года, граждан нашли, несмотря на их длительные попытки уйти от правосудия.
- 16 августа 2019 года около двух часов дня на территории овощной базы на улице Салова в Санкт-Петербурге произошел конфликт между несколькими гражданами. В ходе драки один из участников применил травматический пистолет. По данным полиции, причиной конфликта стал спор за торговое место на рынке, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.
В тот день в драке пострадали четыре человека. Полиция возбудила уголовное дело. Спустя полгода полиция установила личности троих участников конфликта - граждан одного из закавказских государств, в возрасте от 29 до 31 года. При этом указанные граждане предприняли все меры, чтобы скрыться от полиции.
На текущий момент сотрудниками уголовного розыска мужчины доставлены в полицию для проведения процессуальных действий и установления иных участников инцидента.
Троих участников драки со стрельбой на овощебазе в Санкт-Петербурге задержали.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU