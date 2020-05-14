Движение по Московскому шоссе полностью встало из-за ДТП с грузовиками
На Московском шоссе в сторону Санкт-Петербурга образовалась жесткая пробка. Автомобили полностью встали днем в четверг, 14 мая 2020 года, из-за массового ДТП. По предварительным данным, на узкой дороге «встретились» пара грузовиков и легковой автомобиль.
- Движение полностью перекрыто по Московскому шоссе в сторону города, не доезжая «Ленты», - рассказали очевидцы в соцсети.
Рассказов о пострадавших от свидетелей не поступало. По всей видимости, удар машин оказался не сильным. Сотрудников ДПС и скорой помощи на месте не видно.
Согласно данным «Яндекс», на месте аварии образовалась необычно сложная пробка. Затор длиной в 4,5 километров встал на Московском шоссе от центра Scania до 3-го Бадаевского проезда. Отмечается, что в ней можно потерять 1 час 26 минут.
Также очевидцы сообщили, что в 17 часов движение по шоссе снова было открыто.
ИСТОЧНИК KP.RU