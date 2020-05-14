2020-05-14T17:19:25+03:00
Происшествия

Движение по Московскому шоссе полностью встало из-за ДТП с грузовиками

Пробка образовалась в сторону Санкт-Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Необычно сложная пробка образовалась на Московском шоссе из-за ДТПНеобычно сложная пробка образовалась на Московском шоссе из-за ДТПФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

На Московском шоссе в сторону Санкт-Петербурга образовалась жесткая пробка. Автомобили полностью встали днем в четверг, 14 мая 2020 года, из-за массового ДТП. По предварительным данным, на узкой дороге «встретились» пара грузовиков и легковой автомобиль.

- Движение полностью перекрыто по Московскому шоссе в сторону города, не доезжая «Ленты», - рассказали очевидцы в соцсети.

Рассказов о пострадавших от свидетелей не поступало. По всей видимости, удар машин оказался не сильным. Сотрудников ДПС и скорой помощи на месте не видно.

Согласно данным «Яндекс», на месте аварии образовалась необычно сложная пробка. Затор длиной в 4,5 километров встал на Московском шоссе от центра Scania до 3-го Бадаевского проезда. Отмечается, что в ней можно потерять 1 час 26 минут.

Также очевидцы сообщили, что в 17 часов движение по шоссе снова было открыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Легковушку, упавшую в Фонтанку, достали из воды
Депутаты попросили полицию не штрафовать людей без масок и перчаток в Санкт-Петербурге
Мигрант попал под суд за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Санкт-Петербурге
Появилось видео с места жуткого пожара в Юнтоловском заповеднике
Учителя Санкт-Петербурга уйдут в отпуск раньше срока
Движение по Московскому шоссе полностью встало из-за ДТП с грузовиками
Троих участников массовой драки на овощебазе в Санкт-Петербурге задержали
Петербурженка укусила полицейского за средний палец
Смольный поменял правила, по которым медикам с COVID-19 будут платить компенсации
Более 600 килограммов нефтесодержащей смеси собрали из реки Черная в Санкт-Петербурге
Вузы Санкт-Петербурга смогут принять на бюджетные места почти 28 000 абитуриентов
Бюджет Санкт-Петербурга изменят из-за коронавируса
Карантин помог очистить воздух в Санкт-Петербурге
Одинокого сокола заметили на балконе жилого дома в Кудрово
В Санкт-Петербурге не будут вводить пропускной режим
Труп рыбака в зимней одежде выловили из Ладожского озера
Петербургским работодателям рассказали, как защитить своих сотрудников от коронавируса
Следственный комитет рассказал о задержании заместителя главы Красносельского района Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге и Ленобласти начали работу призывные комиссии