Движение по Московскому шоссе полностью встало из-за ДТП с грузовиками

14 Май 2020 2020-05-14T17:19:25+03:00

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На Московском шоссе в сторону Санкт-Петербурга образовалась жесткая пробка. Автомобили полностью встали днем в четверг, 14 мая 2020 года, из-за массового ДТП. По предварительным данным, на узкой дороге «встретились» пара грузовиков и легковой автомобиль.

- Движение полностью перекрыто по Московскому шоссе в сторону города, не доезжая «Ленты», - рассказали очевидцы в соцсети.

Рассказов о пострадавших от свидетелей не поступало. По всей видимости, удар машин оказался не сильным. Сотрудников ДПС и скорой помощи на месте не видно.

Согласно данным «Яндекс», на месте аварии образовалась необычно сложная пробка. Затор длиной в 4,5 километров встал на Московском шоссе от центра Scania до 3-го Бадаевского проезда. Отмечается, что в ней можно потерять 1 час 26 минут.

Также очевидцы сообщили, что в 17 часов движение по шоссе снова было открыто.

ИСТОЧНИК KP.RU