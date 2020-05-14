Учителя Санкт-Петербурга уйдут в отпуск раньше срока
В Санкт-Петербурге учителя школ могут раньше уйти в отпуск. Это связано со сдвигами сроков сдачи Единого государственного экзамена. Как пояснила начальник отдела общего образования комитета по образованию Северной столицы Анна Грубская, к работе они снова приступят уже 1 сентября 2020 года.
- В июне мы будем отпускать учителей в отпуск. Все зависит от того, как сейчас выстроится ситуация с ЕГЭ, и будет происходить при согласовании с учителями. Они получат возможность уйти в отпуск раньше, а в августе вернуться, чтобы подготовиться к началу учебного года, - передает слова Грубской «Федеральное агентство новостей».
Отмечается, что урезать учителям отпуска никто не будет, а учебный год начнется по расписанию.
В ближайшее время власти Северной столицы проведут вебинар для директоров школ, где разъяснят вопросы по отпускам педагогов.
ИСТОЧНИК KP.RU