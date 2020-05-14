2020-05-14T17:49:30+03:00
Общество

Учителя Санкт-Петербурга уйдут в отпуск раньше срока

К работе преподаватели вернутся 1 сентября
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургские учителя смогут уйти в отпуск раньше обычногоПетербургские учителя смогут уйти в отпуск раньше обычногоФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге учителя школ могут раньше уйти в отпуск. Это связано со сдвигами сроков сдачи Единого государственного экзамена. Как пояснила начальник отдела общего образования комитета по образованию Северной столицы Анна Грубская, к работе они снова приступят уже 1 сентября 2020 года.

- В июне мы будем отпускать учителей в отпуск. Все зависит от того, как сейчас выстроится ситуация с ЕГЭ, и будет происходить при согласовании с учителями. Они получат возможность уйти в отпуск раньше, а в августе вернуться, чтобы подготовиться к началу учебного года, - передает слова Грубской «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что урезать учителям отпуска никто не будет, а учебный год начнется по расписанию.

В ближайшее время власти Северной столицы проведут вебинар для директоров школ, где разъяснят вопросы по отпускам педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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