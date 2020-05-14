2020-05-14T18:02:48+03:00
Происшествия

Появилось видео с места жуткого пожара в Юнтоловском заповеднике

Несколько десятков квадратных метров на севере Санкт-Петербурга выгорели [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Юнтоловкий заповедник сгорел во время пожара в Санкт-ПетербургеЮнтоловкий заповедник сгорел во время пожара в Санкт-ПетербургеФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В социальной сети жители Приморского района Санкт-Петербурга в четверг, 14 мая 2020 года, опубликовали видео с места пожара в Юнтоловском заповеднике. На днях в лесопарке был серьезный пожар, который уничтожил десятки квадратных метров травы и кустов.

- Ужас. На этом месте парк бы мог шикарный появиться, - сетуют в соцсети петербуржцы.

Благо, во время пожара в основном сгорела только трава и кусты, большие деревья огонь не успел поглотить и распространиться на всю территорию заповедника.

В основном сгорела та часть заповедника, которая выходила уже к разливу недалеко от Финского залива. Хорошо, что местные жители быстро заметили огонь и вызвали спасателей, которые предотвратили серьезную природную катастрофу.

Напомним, что до 31 мая в Санкт-Петербурге введен пожарный режим. Горожанам запрещено разводить костер в черте Северной столицы, жечь траву, а также мусор.

Юнтоловкий заповедник сгорел во время пожара в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Легковушку, упавшую в Фонтанку, достали из воды
Депутаты попросили полицию не штрафовать людей без масок и перчаток в Санкт-Петербурге
Мигрант попал под суд за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Санкт-Петербурге
Появилось видео с места жуткого пожара в Юнтоловском заповеднике
Учителя Санкт-Петербурга уйдут в отпуск раньше срока
Движение по Московскому шоссе полностью встало из-за ДТП с грузовиками
Троих участников массовой драки на овощебазе в Санкт-Петербурге задержали
Петербурженка укусила полицейского за средний палец
Смольный поменял правила, по которым медикам с COVID-19 будут платить компенсации
Более 600 килограммов нефтесодержащей смеси собрали из реки Черная в Санкт-Петербурге
Вузы Санкт-Петербурга смогут принять на бюджетные места почти 28 000 абитуриентов
Бюджет Санкт-Петербурга изменят из-за коронавируса
Карантин помог очистить воздух в Санкт-Петербурге
Одинокого сокола заметили на балконе жилого дома в Кудрово
В Санкт-Петербурге не будут вводить пропускной режим
Труп рыбака в зимней одежде выловили из Ладожского озера
Петербургским работодателям рассказали, как защитить своих сотрудников от коронавируса
Следственный комитет рассказал о задержании заместителя главы Красносельского района Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге и Ленобласти начали работу призывные комиссии