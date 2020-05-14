Появилось видео с места жуткого пожара в Юнтоловском заповеднике

14 Май 2020 2020-05-14T18:02:48+03:00

Юнтоловкий заповедник сгорел во время пожара в Санкт-Петербурге Фото: принтскрин видео.

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В социальной сети жители Приморского района Санкт-Петербурга в четверг, 14 мая 2020 года, опубликовали видео с места пожара в Юнтоловском заповеднике. На днях в лесопарке был серьезный пожар, который уничтожил десятки квадратных метров травы и кустов.

- Ужас. На этом месте парк бы мог шикарный появиться, - сетуют в соцсети петербуржцы.

Благо, во время пожара в основном сгорела только трава и кусты, большие деревья огонь не успел поглотить и распространиться на всю территорию заповедника.

В основном сгорела та часть заповедника, которая выходила уже к разливу недалеко от Финского залива. Хорошо, что местные жители быстро заметили огонь и вызвали спасателей, которые предотвратили серьезную природную катастрофу.

Напомним, что до 31 мая в Санкт-Петербурге введен пожарный режим. Горожанам запрещено разводить костер в черте Северной столицы, жечь траву, а также мусор.

Юнтоловкий заповедник сгорел во время пожара в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU