Мигрант попал под суд за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Санкт-Петербурге

14 Май 2020 2020-05-14T18:29:14+03:00

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В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых окажется мужчина за попытку дать взятку сотруднику ДПС. В четверг, 14 мая 2020 года, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летнего мигранта, который не смог показать инспектору нужные документы.

- В январе 2020 года сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль. При проверке документов установлено, что у водителя, а также пассажиров, являющихся иностранными гражданами, отсутствовали необходимые документы для нахождения на территории страны, - рассказали в прокуратуре города.

Водитель понимал, что все закончится выдворением за пределы страны, без права въезда на определенный срок. Поэтому, долго не задумываясь, и не слушая сотрудников полиции об ответственности за дачу взятки, положил в бардачок патрульной машины вознаграждение в размере 3 тысяч рублей. Но инспекторы вознаграждение не приняли, а сообщили обо всем своему руководству.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка в Выборгском районе для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU