2020-05-14T18:43:25+03:00
Общество

Депутаты попросили полицию не штрафовать людей без масок и перчаток в Санкт-Петербурге

Члены Законодательного Собрания обратились к МВД Северной столицы
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургские депутаты попросили полицию не штрафовать горожан без масок и перчатокПетербургские депутаты попросили полицию не штрафовать горожан без масок и перчатокФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного Собрания 13 мая 2020 года обратились к главе МВД по Северной столице Роману Плугину с просьбой не штрафовать горожан, которые ходят по улице без масок и перчаток. Документ подписали члены городского парламента — Надежда Тихонова, Борис Вишневский, Максим Резник, Александр Егоров, Михаил Амосов, Ольга Ходунова и Ирина Иванова.

- Нахождение на улице маски и перчаток создает куда меньшую опасность как для самого гражданина, так и окружающих, чем нахождение без средств защиты в магазинах, аптеках и транспорте, - передает «Мойка78» текст документа.

Парламентарии просят сотрудников полиции учитывать эти обстоятельства при контроле выполнения постановления городских властей об обязательном масочно-перчаточном режиме на улицах, ограничиваясь профилактическими мерами.

Напомним, что с 12 мая в Санкт-Петербурге введен масочный режим, который обзывает горожан находиться в общественных местах, улице, транспорте в защитных масках и перчатках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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