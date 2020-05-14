Легковушку, упавшую в Фонтанку, достали из воды

14 Май 2020 2020-05-14T19:01:50+03:00

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В Санкт-Петербурге в 18:30 часов 14 мая 2020 года сотрудники МЧС успешно достали из реки Фонтанки автомобиль, который упал этим утром в воду. Операция по подъему легковушки прошла успешно.

- В 18-30 легковой автомобиль из реки Фонтанки извлечен, передан владельцу, - сообщили в МЧС.

Также спасатели опубликовали видео того, как водолазы ныряли в воду и искали машину, которую отнесло течением на 200 метров от места, где она упала в реку. В итоге специалисты прикрепили тросы к автомобилю и специальный автокран поднял легковушку на берег.

Напомним, что авария произошла в 10 часов утра напротив дома 199 по набережной Фонтанки. Водитель не справился с управлением перед пешеходным переходом, по которому шла девушка. Ехал он на небольшой скорости, однако сначала врезался в стоящий перед ним автомобиль, а после уже полетел в сторону набережной, пробил ограду и рухнул в воду. Водитель был в машине один и быстро выбрался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/779153" frameborder="0"></iframe> МЧС подняли из реки Фонтанки машину, упавшую утром 14 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU