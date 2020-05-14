2020-05-14T19:21:06+03:00
Общество

Петербуржца, игнорирующего новости о коронавирусе, оштрафовали за прогулку в парке

Мужчина признался, что старается не слушать плохие новости
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Жителя Санкт-Петербурга, старающегося не слушать новости о коронавирусе в СМИ, оштрафовали на 2 тысячи рублей за прогулку в закрытом парке.Жителя Санкт-Петербурга, старающегося не слушать новости о коронавирусе в СМИ, оштрафовали на 2 тысячи рублей за прогулку в закрытом парке.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности горожанина, прогулявшегося в местном парке Победы, который закрыли из-за угрозы распространения коронавируса. Оказалось, что мужчина старается не слушать плохие новости в СМИ. В парк он зашел, чтобы подышать свежим воздухом вместе с супругой.

- Установлено, что 23 апреля в 11:45 мужчина находился на территории Приморского парка Победы. В суде он пояснил, что был на Южной дороге, но не осознавал свое местонахождение. Об ограничительных мерах знал, но новости старался не слушать. Кроме того, мужчина пожаловался, что другие люди тоже там гуляли, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В итоге суд счел позицию горожанина, мягко говоря, неубедительной и назначил ему штраф в 2 тысячи рублей. Незнание закона не освобождает от ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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