2020-05-14T19:45:20+03:00
Общество

Выплаты за самоизоляцию пожилым петербуржцам начнут выдавать в ближайшие дни

По 2 тысячи рублей сначала выплатят только 298 тысячам пенсионеров из ряда категорий
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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298 тысяч пенсионеров Санкт-Петербурга получат в ближайшие дни выплаты за самоизоляцию.298 тысяч пенсионеров Санкт-Петербурга получат в ближайшие дни выплаты за самоизоляцию.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Стало известно, что в ближайшие 1-2 дня 298 тысяч пенсионеров Санкт-Петербурга получат долгожданную выплату за самоизоляцию. Об этом сообщил депутат Борис Вишневский в своем Telegram-канале со ссылкой на городской комитет по социальной политике.

- Сначала выплату автоматически (без подачи каких-либо заявлений) получат: те, кому за 80 лет, инвалиды первой и второй группы, а также те, кто получает социальное обслуживание на дому. Это 298 тысяч человек. Остальные (569 тысяч человек) получат деньги после окончания ограничительных мер по коронавирусу, - отметил Борис Вишневский.

По словам депутата, сейчас в Смольном рассматривают вопрос о том, чтобы выплаты медикам, заразившихся коронавирусом при лечении больных, распространить и на врачей, которые работают с COVID-19 в федеральных и негосударственных медицинских учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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