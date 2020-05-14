2020-05-14T19:57:19+03:00
Общество

Появились подробности новых шести смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге

Среди скончавшихся людей – женщины 67, 85, 89 и 89 лет, а также мужчины 54 и 94 лет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Комздраве Санкт-Петербурга рассказали подробности шести смертей от коронавируса.В Комздраве Санкт-Петербурга рассказали подробности шести смертей от коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 подтвердила еще шесть новых смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге. Такое число умерших от опасной инфекции стало рекордным за сутки. Однако точные даты смертей не сообщаются. Среди скончавшихся есть женщины 67, 85, 89 и 89 лет, мужчины 54 и 94 лет. У всех них были сопутствующие болезни.

- Данные пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, заболевания головного мозга, онкологическое заболевание. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19, - сообщили в пресс-службе Комздрава Санкт-Петербурга.

По данным на 14 мая 2020 года, в Северной столице болеют коронавирусом 8945 человек. Выздоровели от COVID-19 1899 горожан, а умерли – 66.

ИСТОЧНИК KP.RU

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