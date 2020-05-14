Вывозной рейс из Испании доставит в Пулково 76 жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти

14 Май 2020 2020-05-14T20:18:23+03:00

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14 мая в 21:00 в Пулково ожидают очередной вывозной рейс с россиянами. На этот раз самолет спасает соотечественников из Испании. Домой вернутся 76 жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также несколько человек из соседних регионов. Затем самолет доставит домой и москвичей.

В аэропорту застрявших туристов встретят все необходимые спецслужбы. У возвращенцев измерят температуру, возьмут анализы и проведут с ними анкетирование. В итоге они должны будут сидеть на обязательной самоизоляции 2 недели. Если у кого-то из них обнаружат малейшие симптомы заболевания прямо в аэропорту, то их молнией доставят в больницу.

- Багаж продезинфицируют и только после этого выдадут владельцам. Затем на специальных автобусах жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти отвезут к месту проживания. Жителей других регионов разместят в обсерваторе в Курортном районе. Автобусы будут сопровождать экипажи ГИБДД. За соблюдением дальнейшей самоизоляции людей проследят полицейские, врачи и сотрудники Роспотребнадзора, - сообщают в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в Санкт-Петербург вернулись уже 2 тысячи россиян из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU