2020-05-14T20:18:23+03:00
Общество

Вывозной рейс из Испании доставит в Пулково 76 жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти

Всех возвращенцев ждет 14 дней обязательной самоизоляции
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
14 мая в Пулково прилетит вывозной рейс с россиянами из Испании.14 мая в Пулково прилетит вывозной рейс с россиянами из Испании.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

14 мая в 21:00 в Пулково ожидают очередной вывозной рейс с россиянами. На этот раз самолет спасает соотечественников из Испании. Домой вернутся 76 жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также несколько человек из соседних регионов. Затем самолет доставит домой и москвичей.

В аэропорту застрявших туристов встретят все необходимые спецслужбы. У возвращенцев измерят температуру, возьмут анализы и проведут с ними анкетирование. В итоге они должны будут сидеть на обязательной самоизоляции 2 недели. Если у кого-то из них обнаружат малейшие симптомы заболевания прямо в аэропорту, то их молнией доставят в больницу.

- Багаж продезинфицируют и только после этого выдадут владельцам. Затем на специальных автобусах жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти отвезут к месту проживания. Жителей других регионов разместят в обсерваторе в Курортном районе. Автобусы будут сопровождать экипажи ГИБДД. За соблюдением дальнейшей самоизоляции людей проследят полицейские, врачи и сотрудники Роспотребнадзора, - сообщают в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в Санкт-Петербург вернулись уже 2 тысячи россиян из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клиническая больница № 122 приняла первых пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Вывозной рейс из Испании доставит в Пулково 76 жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти
Появились подробности новых шести смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге
Выплаты за самоизоляцию пожилым петербуржцам начнут выдавать в ближайшие дни
Петербуржца, игнорирующего новости о коронавирусе, оштрафовали за прогулку в парке
Легковушку, упавшую в Фонтанку, достали из воды
Депутаты попросили полицию не штрафовать людей без масок и перчаток в Санкт-Петербурге
Мигрант попал под суд за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Санкт-Петербурге
Появилось видео с места жуткого пожара в Юнтоловском заповеднике
Учителя Санкт-Петербурга уйдут в отпуск раньше срока
Движение по Московскому шоссе полностью встало из-за ДТП с грузовиками
Троих участников массовой драки на овощебазе в Санкт-Петербурге задержали
Петербурженка укусила полицейского за средний палец
Смольный поменял правила, по которым медикам с COVID-19 будут платить компенсации
Более 600 килограммов нефтесодержащей смеси собрали из реки Черная в Санкт-Петербурге
Вузы Санкт-Петербурга смогут принять на бюджетные места почти 28 000 абитуриентов
Бюджет Санкт-Петербурга изменят из-за коронавируса
Карантин помог очистить воздух в Санкт-Петербурге
Одинокого сокола заметили на балконе жилого дома в Кудрово
В Санкт-Петербурге не будут вводить пропускной режим
Труп рыбака в зимней одежде выловили из Ладожского озера
Петербургским работодателям рассказали, как защитить своих сотрудников от коронавируса
Следственный комитет рассказал о задержании заместителя главы Красносельского района Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге и Ленобласти начали работу призывные комиссии