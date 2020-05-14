2020-05-14T20:41:35+03:00
Общество

Клиническая больница № 122 приняла первых пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Под размещение больных со средней и тяжелой формой COVID-19 подготовили 350 коек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Клиническая больница № 122 имени Соколова приняла первых трех пациентов с коронавирусом. Фото: СмольныйКлиническая больница № 122 имени Соколова приняла первых трех пациентов с коронавирусом. Фото: Смольный
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14 мая клиническая больница №122 имени Соколова приняла первых трех пациентов с коронавирусом. Медучреждение перепрофилировали для больных со средней и тяжелой степенью COVID-19. Под размещение пациентов переоборудовали 350 коек. Из них 171 место подготовили для тяжелых больных. Еще 17 коек – реанимационные. Также в больнице есть 51 аппарат искусственной вентиляции легких от иностранных производителей.

- Помощь больным будут оказывать 470 медиков, прошедших подготовку для работы с инфекционными больными. По словам главврача, персонал участвовал ранее в ликвидации Чернобыльской аварии и других чрезвычайных ситуациях, так что все медработники подготовлены к любой экстренной ситуации, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Всех пожилых санитарок и буфетчиц медучреждения заменят молодые студенты, чтобы избежать угрозы новых заражений коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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