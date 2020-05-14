2020-05-14T21:54:21+03:00
Происшествия

Пенсионер на «Субару» погиб, влетев во встречный троллейбус на проспекте Ветеранов

Врачи констатировали у мужчины биологическую смерть [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Водитель "Субару" насмерть разбился в Санкт-Петербурге, влетев в троллейбус. Фото: vk.com/dorinspbВодитель "Субару" насмерть разбился в Санкт-Петербурге, влетев в троллейбус. Фото: vk.com/dorinspb
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14 мая около 18:46 в Санкт-Петербурге пожилой водитель «Субару Импреза» влетел в троллейбус, который двигался во встречном направлении, и погиб на месте. Все произошло возле дома №130 на проспекте Ветеранов. Точно известно, что пенсионер был пристегнут, а общественный транспорт ехал без пассажиров.

Врачи скорой помощи констатировали у водителя иномарки биологическую смерть. Фото: vk.com/dorinspb

Врачи скорой помощи констатировали у водителя иномарки биологическую смерть. Фото: vk.com/dorinspb

- Водитель 1954 года рождения, управляя иномаркой, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении троллейбусом. В результате ДТП мужчина на «Субару» скончался на месте. Врачи скорой помощи позднее констатировали биологическую смерть, - сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Вероятно, ухудшение самочувствия и стало причиной аварии. К слову, водитель троллейбуса не пострадал. Сотрудники ГИБДД продолжают проверку по факту смертельного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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