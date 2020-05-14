14 Май 2020 2020-05-14T22:16:25+03:00

«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» откроются с 15 мая в Ленобласти. Фото: СОЦСЕТИ

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С 15 мая в Ленобласти откроются популярные торговые комплексы «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас». Территориально они находятся в 47-м регионе, поэтому ТК включены в «список послаблений» по коронавирусу. Но не стоит слишком сильно радоваться, потому что от посетителей потребуют обязательно носить защитные маски или респираторы. Также администрация ТК просит соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и держаться специальной разметки.

Не обошлось и без других ограничений. Магазин IKEA, например, пока что работает только на выдачу интернет-заказов.

- В соответствии с рекомендациями местных властей будут закрыты до дальнейшего уведомления: детские площадки, кафе и рестораны, кинотеатры, семейные комнаты. Внутри торговых комплексов установлены дополнительные дозаторы дезинфицирующих средств для рук, увеличена частота и интенсивность дезинфекций мест общественного пользования, - сообщают в пресс-службах торговых комплексов.

В администрации «Меги Дыбенко» и «Меги Парнас» предупреждают, что если заполняемость торговых комплексов будет высокой, то доступ внутрь, возможно, временно ограничат.

ИСТОЧНИК KP.RU