2020-05-14T22:39:01+03:00
Общество

Евгений Шляхто: «Ношение масок должно стать новой нормой жизни петербуржцев»

По словам эксперта, соблюдение масочного режима позволит городу быстрее вернуться к полноценной жизни
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Евгений Шляхто призвал жителей Санкт-Петербурга соблюдать масочный режим, чтобы скорее снять с города режим ограничений.Евгений Шляхто призвал жителей Санкт-Петербурга соблюдать масочный режим, чтобы скорее снять с города режим ограничений.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19 Евгений Шляхто отметил важность ношения медицинских масок во время пандемии в Северной столице. По словам эксперта, в Санкт-Петербурге стабилизируется ситуация с развитием опасной инфекции, однако для полного избавления от разнообразных ограничительных мер все люди должны неукоснительно соблюдать масочный режим в общественных местах.

- Если мы уменьшаем следование рекомендациям, уменьшаем ограничительные меры, снижается индекс изоляции, то это неизбежно очень быстро сопровождается ростом числа больных коронавирусной инфекцией. Мы должны перейти к новой парадигме жизни в условиях пандемии, где ношение масок, большее внимание к гигиеническим нормам должно стать совершенно новой нормой для взрослых и детей, - цитируют Евгения Шляхто в пресс-службе Смольного.

Ранее эксперт заявил об «очень-очень положительном тренде» по коронавирусу за последнюю неделю в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Евгений Шляхто: «Ношение масок должно стать новой нормой жизни петербуржцев»
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