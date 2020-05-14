Евгений Шляхто: «Ношение масок должно стать новой нормой жизни петербуржцев»

14 Май 2020 2020-05-14T22:39:01+03:00

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Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19 Евгений Шляхто отметил важность ношения медицинских масок во время пандемии в Северной столице. По словам эксперта, в Санкт-Петербурге стабилизируется ситуация с развитием опасной инфекции, однако для полного избавления от разнообразных ограничительных мер все люди должны неукоснительно соблюдать масочный режим в общественных местах.

- Если мы уменьшаем следование рекомендациям, уменьшаем ограничительные меры, снижается индекс изоляции, то это неизбежно очень быстро сопровождается ростом числа больных коронавирусной инфекцией. Мы должны перейти к новой парадигме жизни в условиях пандемии, где ношение масок, большее внимание к гигиеническим нормам должно стать совершенно новой нормой для взрослых и детей, - цитируют Евгения Шляхто в пресс-службе Смольного.

Ранее эксперт заявил об «очень-очень положительном тренде» по коронавирусу за последнюю неделю в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU