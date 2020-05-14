Сильный пожар охватил здание торгового центра у станции «Мариенбург» в Гатчине

14 Май 2020 2020-05-14T23:15:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Сильнейший пожар начался в торговом центре, находящемся возле ж/д станции «Мариенбург» в Гатчине. Сообщение о горящем здании на улице Волкова, 1Б поступило спасателям МЧС в 20:40. На место тут же отправились 18 пожарных и 6 единиц техники. Огонь распространился на общей площади в 530 квадратных метров.

- Горящее здание в Гатчине не эксплуатировалось в течение действия ограничительных мер по коронавирусу с конца марта, - поспешили успокоить в пресс-службе правительства Ленобласти.

Известно, что здание пустовало с момента ограничений по коронавирусу. Фото: vk.com/gatchina47

По информации от ГУ МЧС России по 47-му региону, в 22:20 пожар успешно ликвидировали. Причину ЧП сейчас устанавливают. Информация о пострадавших к спасателям МЧС не поступала. Тем временем в соцсетях жители Гатчины горюют. По их словам, они лишились любимых ателье, парикмахерской, магазинов пряжи и продуктов. Также в здании планировали открыть клуб для стендап-комиков.

ИСТОЧНИК KP.RU