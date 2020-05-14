Александр Беглов предложил повысить минимальное пособие по безработице до 6 тысяч рублей

14 Май 2020 2020-05-14T23:51:20+03:00

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Александр Беглов предложил увеличить минимальный размер пособия по безработице до 6 тысяч рублей для всех россиян, кто лишился работы до 1 марта из-за коронавируса. Об этом стало известно в ходе совещания полпредом президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном. Губернатор Санкт-Петербурга выступил с рядом предложений по поддержке экономике и занятости населения.

- Помимо повышения пособия по безработице Александр Беглов выступил за установку в мае-июне выплаты в размере 6 тысяч рублей индивидуальным предпринимателям из пострадавших отраслей. Несовершеннолетним детям таких бизнесменов предлагается выплачивать по 3 тысячи рублей. Для самозанятых губернатор предлагает ввести оплачиваемые отпуска по болезни с выплатой пособия по временной нетрудоспособности не меньше МРОТ, то есть 12 130 рублей, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Вдобавок глава города хочет распространить на более широкий круг предприятий так называемые «кредитные каникулы» на срок 6 месяцев, которыми сегодня может воспользоваться лишь малый и средний бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU