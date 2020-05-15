2020-05-15T00:25:58+03:00
Происшествия

Молчаливый грабитель с «взрывчаткой» попытался опустошить банк в Невском районе

Мужчина передал кассиру записку с требованием передать ему деньги, но все равно остался ни с чем
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге грабитель в маске угрожал взорвать банк, если ему не отдадут деньги.В Санкт-Петербурге грабитель в маске угрожал взорвать банк, если ему не отдадут деньги.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Молчаливый грабитель в защитной маске наведался в один из банков на проспекте Большевиков в Невском районе Санкт-Петербурга. Мужчина передал кассиру записку, в которой было написано, что у него якобы припрятано взрывное устройство и если ему не передадут деньги, то он активирует бомбу. Однако женщина по ту сторону стекла не растерялась и нажала кнопку тревожной сигнализации, после чего горе-грабитель быстренько скрылся с места.

- Через 5 минут после нажатия кнопки тревоги прибыла группа быстрого реагирования, но мужчины в банке уже не было. Помещение оборудовано камерами видеонаблюдения, записи с которых уже изъяты. Приметы преступника следующие: рост около 175 см, нормального телосложения, европейский тип лица. Он был в медицинской маске. Его волосы светлые, одет в куртку серого цвета, при себе имел черную сумку, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Ориентировка на злоумышленника разлетелась по территориальным отделам полиции, сейчас мужчину вовсю ищут. Ему грозит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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