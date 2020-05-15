Молчаливый грабитель с «взрывчаткой» попытался опустошить банк в Невском районе
Молчаливый грабитель в защитной маске наведался в один из банков на проспекте Большевиков в Невском районе Санкт-Петербурга. Мужчина передал кассиру записку, в которой было написано, что у него якобы припрятано взрывное устройство и если ему не передадут деньги, то он активирует бомбу. Однако женщина по ту сторону стекла не растерялась и нажала кнопку тревожной сигнализации, после чего горе-грабитель быстренько скрылся с места.
- Через 5 минут после нажатия кнопки тревоги прибыла группа быстрого реагирования, но мужчины в банке уже не было. Помещение оборудовано камерами видеонаблюдения, записи с которых уже изъяты. Приметы преступника следующие: рост около 175 см, нормального телосложения, европейский тип лица. Он был в медицинской маске. Его волосы светлые, одет в куртку серого цвета, при себе имел черную сумку, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.
Ориентировка на злоумышленника разлетелась по территориальным отделам полиции, сейчас мужчину вовсю ищут. Ему грозит уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU