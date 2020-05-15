2020-05-15T01:52:41+03:00
Дом. Семья

Раненого лосенка отбили от стаи свирепых собак в Ленобласти

Сейчас малыша лечат в Центре помощи диким животным «Велес» [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Ленобласти спасли лосенка, покусанного собаками. Фото: vk.com/veles_spbВ Ленобласти спасли лосенка, покусанного собаками. Фото: vk.com/veles_spb
Изменить размер текста:

В Ленинградской области неравнодушные люди отбили лосенка, на которого набросилась стая собак. В итоге малыша все же ранили. Сейчас он находится в комфортной комнате вместе со своими собратьями в Центре помощи диким животным «Велес». Мальчик потихоньку привыкает к своим новым друзьям и проходит необходимый курс лечения.

- У нас просто беда! Парня отбили у собак, диагностированы кусаные раны на области шеи, - рассказали волонтеры в своей группе во «Вконтакте».

Лосиный детский сад "Велеса" насчитывает уже четырех малышей. Фото: vk.com/veles_spb

Лосиный детский сад "Велеса" насчитывает уже четырех малышей. Фото: vk.com/veles_spb

Бедой сотрудники «Велеса» наверняка назвали внезапный лосиный «детский сад», который свалился им на голову. Судьба матерей малышей неизвестна. Подписчики Центра уверены, что в сиротстве лосят виноваты охотники.

Напомним, ранее в Ленобласти влюбленная пара спасла лосенка, тонувшего в глубокой канаве с водой. Малыш стал первым из четырех юных постояльцев «Велеса» из семейства оленевых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Раненого лосенка отбили от стаи свирепых собак в Ленобласти
Двухлетний ребенок утонул на глазах у бабушки в бассейне в Ленобласти
Молчаливый грабитель с «взрывчаткой» попытался опустошить банк в Невском районе
Александр Беглов предложил повысить минимальное пособие по безработице до 6 тысяч рублей
Сильный пожар охватил здание торгового центра у станции «Мариенбург» в Гатчине
Евгений Шляхто: «Ношение масок должно стать новой нормой жизни петербуржцев»
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» откроются с 15 мая
Пенсионер на «Субару» погиб, влетев во встречный троллейбус на проспекте Ветеранов
Клиническая больница № 122 приняла первых пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Вывозной рейс из Испании доставит в Пулково 76 жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти
Появились подробности новых шести смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге
Выплаты за самоизоляцию пожилым петербуржцам начнут выдавать в ближайшие дни