Раненого лосенка отбили от стаи свирепых собак в Ленобласти

15 Май 2020 2020-05-15T01:52:41+03:00

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В Ленинградской области неравнодушные люди отбили лосенка, на которого набросилась стая собак. В итоге малыша все же ранили. Сейчас он находится в комфортной комнате вместе со своими собратьями в Центре помощи диким животным «Велес». Мальчик потихоньку привыкает к своим новым друзьям и проходит необходимый курс лечения.

- У нас просто беда! Парня отбили у собак, диагностированы кусаные раны на области шеи, - рассказали волонтеры в своей группе во «Вконтакте».

Лосиный детский сад "Велеса" насчитывает уже четырех малышей. Фото: vk.com/veles_spb

Бедой сотрудники «Велеса» наверняка назвали внезапный лосиный «детский сад», который свалился им на голову. Судьба матерей малышей неизвестна. Подписчики Центра уверены, что в сиротстве лосят виноваты охотники.

Напомним, ранее в Ленобласти влюбленная пара спасла лосенка, тонувшего в глубокой канаве с водой. Малыш стал первым из четырех юных постояльцев «Велеса» из семейства оленевых.

ИСТОЧНИК KP.RU